Бывший латвийский политик считает, что при СССР его страна жила лучше

РИГА, 10 фев — РИА Новости. Бывший глава Компартии ЛССР, экс-депутат Европарламента Альфред Рубикс считает, что в советские времена Латвия жила лучше, чем при независимости.

"Ко мне до сих пор подходят люди и говорят, что в мое время им жилось лучше. Обычному, рядовому человеку в советское время, несомненно, жилось легче. Люди видели перспективу в своей жизни, с надеждой смотрели в будущее", — рассказал Рубикс в субботу в интервью изданию " Latvijas Avize ".

По его словам, в современной Латвии люди в основном живут бедно, если только они не стали бизнесменами.

"В те времена мы строили по тысяче квартир в год, которые люди получали бесплатно. Да, за квартирой нужно было стоять в очередях, и они не были такими шикарными, как сейчас, но кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, которую сейчас гордо называют бизнесом…" — считает Рубикс.

Он также обратил внимание на беспрерывный поток миграции из Латвии.

"В советское время люди ехали в Латвию, чтобы жить здесь и работать, а теперь сотнями тысяч покидают страну. В конце 80-х в Латвии было почти 2,7 миллиона жителей, сейчас едва ли половина осталась. С этим мы шагаем навстречу столетию Латвии", — заключает Рубикс, чья внучка Алина также присоединилась к потоку эмигрантов: вышла замуж за шотландца и живет в Лондоне.

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ) страны, поток миграции из Латвии не спадает. ЦСУ обобщило данные об эмигрантах с 2014 по 2016 год. В среднем Латвия ежедневно "теряет" 55 человек — 25 мужчин, 22 женщины и восемь детей. Самая многочисленная группа эмигрантов — лица 25-29 лет.