Бывший латвийский политик считает, что при СССР его страна жила лучше

РИГА, 10 фев — РИА Новости. Бывший глава Компартии ЛССР, экс-депутат Европарламента Альфред Рубикс считает, что в советские времена Латвия жила лучше, чем при независимости.Latvijas Avize".
По его словам, в современной Латвии люди в основном живут бедно, если только они не стали бизнесменами.
"В те времена мы строили по тысяче квартир в год, которые люди получали бесплатно. Да, за квартирой нужно было стоять в очередях, и они не были такими шикарными, как сейчас, но кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, которую сейчас гордо называют бизнесом…" — считает Рубикс.
Он также обратил внимание на беспрерывный поток миграции из Латвии.
Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ) страны, поток миграции из Латвии не спадает. ЦСУ обобщило данные об эмигрантах с 2014 по 2016 год. В среднем Латвия ежедневно "теряет" 55 человек — 25 мужчин, 22 женщины и восемь детей. Самая многочисленная группа эмигрантов — лица 25-29 лет.