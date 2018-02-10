Президент Южной Кореи проинформировал Пенса о переговорах с делегацией КНДР

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проинформировал его о своих переговорах с делегацией КНДР на Олимпийских играх.

Ранее официальные лица в США не исключали, что Пенс и сам встретится в каком-либо формате с делегацией КНДР, которая посетила Игры, однако этого не произошло.

"Что касается встречи с президентом Муном… мы говорили как друзья. Он поделился со мной кое-какими подробностями сегодняшней встречами с КНДР, и я поблагодарил его за то, что он поделился со мной своими взглядами. При этом мы оба повторили друг другу, что мы продолжим стоять крепко и координироваться с тем, чтобы оказать максимальное экономическое давление на Северную Корею", — сказал Пенс журналистам на борту самолета по пути из Пхенчхана в США.