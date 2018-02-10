Под Неаполем хозяин ювелирного магазина застрелил грабителя

На одной из улиц Неаполя. Архивное фото

На одной из улиц Неаполя. Архивное фото

РИМ, 10 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Попытка ограбления ювелирного магазина под Неаполем закончилась гибелью одного из нападавших, рассказали РИА Новости в полицейском управления итальянского города.

Инцидент произошел в субботу вечером в городе Фраттамаджоре в 30 километрах от Неаполя.

"Нападавших было трое, одного из них на месте застрелил владелец ювелирного", — сказал собеседник агентства.

После стрельбы грабители обратились в бегство, однако скрыться удалось лишь одному из них: второго задержал и обезвредил сотрудник полиции, случайно оказавшийся поблизости в свободное от службы время.

Поиски третьего напавшего продолжаются.