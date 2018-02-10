ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс в ходе визита на Олимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан игнорировал делегацию КНДР, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
На обратном пути в США журналисты спросили представителя администрации, почему вице-президент не стал общаться с северокорейцами, хотя у него была возможность это сделать. Контакты с делегацией КНДР могли состояться во время хоккейного матча, на который Пенса приглашал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, или в ходе приема в честь открытия Игр.
Представитель администрации заявил, что Пенс "не пытался избегать северокорейцев, но стремился их игнорировать". Он отрицал сообщения ряда СМИ, что южнокорейский президент приглашал Пенса на встречу с представителями КНДР, а также что Пенс ушел с приема раньше, чтобы не встречаться с северокорейцами.
Представитель администрации отказался прокомментировать сообщение северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), в котором Пенса обвиняли в невежливом поведении в ходе церемонии открытия Игр в пятницу.