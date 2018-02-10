Порошенко уверен, что миротворцы ООН в Донбассе могут стать гарантом мира

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что миротворческая миссия ООН в Донбассе может стать гарантом достижения мира.Facebook.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.