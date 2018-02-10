Японка, которая весила 17 килограммов, показала свои фото

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Жительница Японии, которая жила у своих бабушки и дедушки и подвергалась физическому насилию с их стороны, опубликовала фотографии, на которых ее вес в результате систематических издевательств упал до 17 килограммов. Об этом сообщает Metro со ссылкой на Twitter пострадавшей.

Woman shares abuse she suffered at hands of her granddad who starved her https://t.co/jKnoQ3Cmjq — Metro (@MetroUK) 9 февраля 2018 г.

​Родственники запрещали девушке принимать пищу и пинали ее в живот, если видели, что она ест. Из-за этого японка дошла до крайнего истощения и едва не погибла — она весила всего 16,8 килограмма. Медики позднее рассказали девушке, что она была на волосок от смерти, счет шел на минуты.

Издание не уточняет, как долго пострадавшая вынуждена была жить под одной крышей с истязавшей ее родней.

Отмечается, что девушка решила поделиться своей историей в соцсетях через десять лет после спасения. В своем микроблоге она посоветовала всем, кого насильно морят голодом, не терпеть и не ждать, а обратиться за помощью.

Сейчас девушке больше 20 лет, однако ее точный возраст и имя не раскрываются. Отмечается, что к настоящему времени она достигла здорового веса. Понесли ли родственники пострадавшей наказание, неизвестно.