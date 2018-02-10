В ДТП с автобусом в Индонезии погибли не менее 27 человек

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли, еще 16 пострадали в результате аварии с автобусом в Индонезии, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

По информации агентства, авария произошла на автотрассе в провинции Западная Ява. Пострадавших доставили в больницы, некоторых — в критическом состоянии.

О причинах и деталях ДТП пока не сообщается.