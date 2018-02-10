Трамп заявил, что в США человека можно уничтожить "простым обвинением"

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах человека можно уничтожить "простым обвинением".
Трамп не пояснил, о каких обвинениях идет речь.
Peoples lives are being shattered and destroyed by a mere allegation. Some are true and some are false. Some are old and some are new. There is no recovery for someone falsely accused — life and career are gone. Is there no such thing any longer as Due Process?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2018 г.
В последнее время президента США обвиняли в "связях с Россией", которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме, а также в сексуальных домогательствах (эти обвинения Трамп также отрицает).
Кроме того, по обвинению в домогательствах были вынуждены уйти из публичной жизни целый ряд известных деятелей шоу-бизнеса, журналистов и бизнесменов.