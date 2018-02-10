Отправка в Брюссель письма о Brexit обошлась Лондону в тысячу фунтов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Правительство Великобритании потратило почти тысячу фунтов стерлингов на отправку в Брюссель письма с официальным уведомлением о выходе страны из Евросоюза, пишет газета Times со ссылкой на поступившие в ее распоряжение документы.

Постпред Британии при ЕС Тим Барроу передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, подписанное британским премьером Терезой Мэй и содержащее официальное уведомление о выходе Великобритании из ЕС, 29 марта прошлого года.

Согласно документам, письмо из Лондона в Брюссель лично везли два британских чиновника. Они добирались до города на поезде Eurostar, выбрав самые дорогие места (Business Premier).

Стоимость одного билета из Лондона в Брюссель и обратно составила 491,5 фунта с учетом оплаты раннего бронирования билетов (1,5 фунта). Кроме того, для покупки билетов чиновникам пришлось обменивать валюту, что добавило к общей сумме 2,5 фунта.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Британия должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Страна и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". Теперь идет диалог о примерно двухлетнем переходном периоде в отношениях Евросоюза и Великобритании, который начнется после выхода Лондона из союза.