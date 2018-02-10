Индийский премьер посетил Палестину и пообещал поддержать мирный процесс

ГАЗА, 10 фев — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди первым из лидеров своей страны посетил Западный берег реки Иордан, где пообещал палестинцам дальнейшую поддержку их стремления к независимости.

Индийский премьер прилетел в город Рамаллах на встречу с президентом Махмудом Аббасом на вертолете из Иордании, не став совмещать визит с заездом в Израиль, где побывал в прошлом году.

"Я вновь заверил президента Аббаса в том, что Индия верна своему обещанию отстаивать интересы палестинского народа… Индия надеется, что Палестина вскоре придет к независимости мирным путем", — сказал Моди после переговоров.

Аббас дал понять, что рассчитывает на поддержку Индии в создании нового многостороннего формата палестино-израильского урегулирования взамен многолетней американской монополии на ближневосточное миротворчество.

"Мы изучаем возможность формирования многостороннего механизма… который стал бы идеальным инструментом поддержки переговорного процесса", — сказал Аббас, чье выступление показали местные телеканалы.

"В достижении справедливого мира мы рассчитываем на Индию — великую державу, сыгравшую историческую роль в движении неприсоединения", — добавил он.

От единоличного американского посредничества в ближневосточном урегулировании палестинцы отказались после того, как в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, проигнорировав их претензии на восточную часть и исторический центр города.

Вопрос о новом формате регионального мирного процесса, как ожидается, станет одной из главных тем в повестке запланированного на понедельник визита Аббаса в Россию.