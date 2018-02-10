МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Полиция Турции задержала 17 боевиков ИГ* по подозрению в подготовке терактов в Анкаре, передает агентство Anadolu со ссылкой на источник в органах безопасности.

Еще 31 террорист был задержан в ходе серии спецопераций в трех районах Стамбула. По данным агентства, все задержанные являются иностранными гражданами.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки.

Было депортировано 3290 человек — выходцев из 95 стран, более 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.

*Запрещенная в России террористическая организация