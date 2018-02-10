Американский болельщик объяснил, зачем принес российский флаг на Олимпиаду

Российские спортсмены во время парада атлетов на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

Российские спортсмены во время парада атлетов на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американский болельщик Филип Вахуда в разговоре с RT объяснил, зачем он принес российский флаг на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхенчхане.

Он пояснил, что слышал о допинговом скандале и о том, что российским спортсменам предписали соревноваться под нейтральным флагом. Вахуда подумал, что было бы неплохо их поддержать.

"Они четыре года тренировалась, готовились представить свою страну на Играх, но их лишили такой возможности. Мне хотелось, чтобы они чувствовали себя как дома, показать, что они со всеми равных. Ведь Олимпиада для всех", — пояснил американец.

Вахуда добавил, что ему бы хотелось "отставить политику в стороне" и просто выразить солидарность с российскими спортсменами.

"Нет сомнений в том, что они чистые, но их наказывают за возможные проступки других людей. Я против коллективной ответственности. Если эти олимпийцы чистые, они должны иметь возможность выступать за свою страну", — рассказал он.

Церемония открытия Игр-2018 состоялась в пятницу. Решением Международного олимпийского комитета (МОК). Российские спортсмены получили возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК. Выступать они должны под нейтральным флагом.