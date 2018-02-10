МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россиянки Лилия Карманова и Полина Ликман, задержанные в Таиланде за хранение кораллов, рассказали о ночи, проведенной в местной тюрьме. Об этом сообщает "НГС.Новости".

Девушки купили пакет с ракушками и кораллами у тайца на пляже 26 января. Они знали, что из Таиланда нельзя вывозить дары моря в необработанном виде, при этом запрет не распространяется на ракушки, купленные в качестве сувенира. Хозяйка бунгало, в котором остановились туристки, увидев покупку, заявила, что от пакета будет пахнуть, и запретила проносить его в комнату.

После этого девушки решили вернуть пакет на пляж, но не успели. Как выяснилось, хозяйка бунгало обратилась в полицию. Узнав об этом от соседей, россиянки сами явились в участок.

"Про то, что кораллы нельзя хранить, мы не знали, нас оповестили об этом только в полицейском участке", — отметила Карманова.

По ее словам, офицеры вели себя вежливо, привели переводчика, с помощью которого объяснили ситуацию. Однако после беседы с правоохранителями россиянок отправили в камеру.

"Там не было кроватей, мы спали на полу, хорошо, что мы взяли с собой плед", — отметила Лилия. Она также вспомнила, что туалет находился за ширмой, а в помещении было много насекомых. Из еды у россиянок были два шоколадных батончика, которыми их угостил переводчик.

На следующий день девушек перевели в другую камеру, в которой уже находились шесть задержанных местных жительниц. "Мы просидели там восемь часов. За это время на наши просьбы не обращали внимания. Мы просили взять из наших вещей таблетки (хорошо, что ингалятор Полина взяла с собой), книгу, еду, воду, но никто нас не слушал", — рассказала Карманова.

Вечером девушек освободили под залог 150 тысяч бат (почти 280 тысяч рублей) благодаря адвокату, которого наняли родители россиянок. По таиландскому законодательству следствие может продолжаться до 78 дней, каждые 12 дней Карманова и Ликман должны отмечаться в полицейском участке в ожидании суда.

Хранение кораллов, в котором обвиняют туристок, является нарушением указа об охране морских и береговых ресурсов Таиланда и карается штрафом до 20 тысяч таиландских бат (около 37 тысячи рублей) и/или тюремным заключением сроком на один год.