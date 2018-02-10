МИД Грузии не видит предпосылок для приостановки безвизового режима с ЕС

ТБИЛИСИ, 10 фев – РИА Новости. Опасности для задействования механизма по приостановке безвизового режима со странами Евросоюза на данный момент не существует, однако грузинская сторона должна быть бдительной, считает глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.

Граждане Грузии с биометрическими паспортами могут без виз совершать краткосрочные поездки в страны ЕС с 28 марта. Пребывание в странах Шенгенской зоны допускается не более чем на 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза.

Недавно Европейское бюро по оказанию поддержки просителям убежища (European Asylum Support Office — EASO) сообщило, что число грузинских граждан-соискателей убежища в странах-членах Евросоюза (ЕС) за 2017 год увеличилось на 35%.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили в пятницу созвал чрезвычайное заседание с участием глав министерств, в результате которого было оглашено, что правительство Грузии решило ужесточить меры, что бы приостановить рост количества тех граждан Грузии, которые нарушают правила посещения европейских стран. В частности, речь идет о введении ряда законодательных изменений и задействовании информационной кампании в масштабах всей страны.

"Сегодня действительно нет таких данных, при которых может быть задействован механизм приостановки безвизового режима, однако необходимо, чтобы граждане Грузии обратили внимание на ряд правил и не нарушали их. Необходимо принять во внимание возросшую статистику по направлению соискателей убежища", — заявил Джанелидзе журналистам.

Глава МИД добавил, что правительство Грузии намерено углубить сотрудничество со странами-партнерами в сфере борьбы с организованной преступностью.

С января 2017 года по январь 2018 года в Грузию путем реадмиссии из стран ЕС вернулись более 2 тысяч граждан.