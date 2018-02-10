ТБИЛИСИ, 10 фев – РИА Новости. Опасности для задействования механизма по приостановке безвизового режима со странами Евросоюза на данный момент не существует, однако грузинская сторона должна быть бдительной, считает глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.
Недавно Европейское бюро по оказанию поддержки просителям убежища (European Asylum Support Office — EASO) сообщило, что число грузинских граждан-соискателей убежища в странах-членах Евросоюза (ЕС) за 2017 год увеличилось на 35%.
Премьер-министр Георгий Квирикашвили в пятницу созвал чрезвычайное заседание с участием глав министерств, в результате которого было оглашено, что правительство Грузии решило ужесточить меры, что бы приостановить рост количества тех граждан Грузии, которые нарушают правила посещения европейских стран. В частности, речь идет о введении ряда законодательных изменений и задействовании информационной кампании в масштабах всей страны.
Глава МИД добавил, что правительство Грузии намерено углубить сотрудничество со странами-партнерами в сфере борьбы с организованной преступностью.
С января 2017 года по январь 2018 года в Грузию путем реадмиссии из стран ЕС вернулись более 2 тысяч граждан.