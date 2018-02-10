Министр спорта Украины призвал граждан не ехать на ЧМ-2018

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов посоветовал украинцам не ездить в Россию, особенно во время чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил в эфире канала "Прямой".

"Я прошу не ехать в Россию из-за футбола — это нонсенс", — сказал чиновник. Он отметил, что МИД и СБУ уже работают над соответствующим заявлением.

По словам Жданова, его ведомство сделало все, чтобы мундиаль в России не состоялся, но возможности у них ограничены. При этом он не уточнил, что конкретно было для этого сделано.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов. Сборная Украины на турнир не пробилась: в последнем матче своей отборочной группы она уступила Хорватии со счетом 2:0 и в итоге заняла третье место, лишившись возможности попасть даже в стыковые матчи.