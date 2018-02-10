В США в руке у 11-летнего мальчика выросла улитка

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американские врачи обнаружили в руке у мальчика морскую улитку, попавшую туда после того, как он поранился в водоеме. Об этом уникальном, ранее не задокументированном в медицинской литературе случае медики рассказали в журнале BMJ.

Моллюск медленно рос в ранке у 11-летнего ребенка до тех пор, пока педиатры в Лос-Анджелесе не вскрыли абсцесс и не обнаружили его там. На тот момент его размер составлял четыре миллиметра.

"Явно возбужденному" после этого ребенку разрешили оставить улитку себе, однако моллюск прожил всего лишь день.

В статье для BMJ врачи подчеркнули, что этот случай доказывает необходимость вскрывать и дренировать абсцессы и внимательно изучать историю болезни, чтобы отслеживать в будущем другие подобные случаи.