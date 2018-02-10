В Баку оползень повредил дома

БАКУ, 10 фев — РИА Новости. Оползень сошел на Баиловском склоне в Баку, повреждены дома, рухнули фонарные столбы, сообщает в субботу Sputnik Азербайджан со ссылкой на начальника экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки минэкологии Азербайджана Азиза Гаралова.

По его словам, в настоящий момент сотрудники экспедиции отправились на оползневой участок.

"Дополнительная информация будет предоставлена позже", — сообщил он.

Местные жители сообщили агентству, что в результате оползня были повреждены 5-6 домов, рухнули фонарные столбы. Оползневой процесс на территории Баиловского склона продолжается.

Все новости Азербайджана читайте на сайте Sputnik Азербайджан >>