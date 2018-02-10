БРЮССЕЛЬ, 10 фев — РИА Новости, Александр Шишло. В адрес адвоката главного обвиняемого по делу о терактах в Париже Салаха Абдеслама — Свена Мари и его детей в социальных сетях поступило около 40 посланий с угрозами смертельной расправы после выступления защитника на суде в Брюсселе, сообщила в субботу радиостанция Premiere.

В минувший понедельник в Брюсселе начался процесс по делу Абдеслама и его сообщника Суфиана Айари, которые обвиняются в покушении на убийство полицейских, проводивших обыск в квартире в брюссельской коммуне Форе 15 марта 2016 года. Тогда Абдесламу и Айари удалось бежать, их задержали три дня спустя в брюссельской коммуне Моленбек.

Федеральная прокуратура потребовала приговорить обвиняемых к 20 годам тюрьмы за незаконное владение оружием и преднамеренное покушение на убийство в контексте терроризма.

Адвокат Абдеслама Свен Мари заявил суду, что вменяемое его клиенту в вину преступление не должно рассматриваться в террористическом контексте. Адвокаты обвиняемых настаивали на том, что их подзащитные не собирались нападать на полицейских и не стреляли в них.

По версии защиты, стрельбу по стражам порядка открыл лишь один человек, находившийся в квартире — Мохамед Белькаид, убитый при штурме. Со своей стороны обвинение настаивает, что стрелял также и Айари.

"Адвокат Мари пока не обращался в полицию в связи с поступлением угроз, но не исключает этого", — сообщила Premiere.

Брюссельский суд продолжит слушания по делу о стрельбе в полицейских в 2016 году 29 марта. На предстоящем заседании будет рассмотрен запрос ассоциации жертв терактов V-Europe, которая хочет выступить еще одним гражданским истцом в этом процессе.

Салах Абдеслам и Суфиан Айари уже заявили через своих адвокатов, что не хотят участвовать в предстоящем заседании.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был надет пояс смертника, который был неисправен и не взорвался.