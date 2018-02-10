Пропаганда бандеровской идеологии "выгодна России", заявили в Варшаве

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пропаганда нацистской идеологии на Украине выгодна России, утверждает депутат сейма Польши, автор "антибандеровского закона" Томаш Жимковский. Об этом сообщает издание Страна.ua.

Отвечая на критику законопроекта, парламентарий напомнил, что Степан Бандера собирался построить независимую Украину под протекторатом Третьего рейха. По его словам, Киев попал под влияние идеологии, которая берет свое начало в нацизме. При этом Жимковский не согласился с тем, что принятие "антибандеровского закона" играет на руку Москве.

"Для России выгодно, чтоб Украина была инфицирована вирусом бандеризма, что делает ее неприемлемой для остального мира и, особенно, западного мира. Проведение маршей, факельных шествий, исторических реконструкций, в которых участвуют украинцы в форме СС, — все это отдаляет Украину от Запада и делает невозможной ее интеграцию в западный мир", — заявил депутат.

Жимковский подчеркнул, что закон предусматривает уголовное наказание для тех, кто "отрицает преступления формирований, которые сотрудничали с немецкими оккупантами". По его словам, репрессии со стороны украинских националистических формирований во время Второй мировой войны коснулись и жителей Польши.

Президент Польши Анджей Дуда в начале февраля подписал закон, предусматривающий штраф или лишение свободы на срок до трех лет за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов и публичное одобрение бандеровской идеологии. На Украине инициатива вызвала обеспокоенность. Президент страны Петр Порошенко назвал закон неприемлемым.