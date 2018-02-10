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В мире

Пропаганда бандеровской идеологии "выгодна России", заявили в Варшаве

15:4410.02.2018
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© CC BY-SA 3.0 PL/Adrian GrycukДепутат верхней палаты парламента Польши, член партии Кукиз-15 Томаш ЖимковскийДепутат верхней палаты парламента Польши, член партии Кукиз-15 Томаш Жимковский
© CC BY-SA 3.0 PL/Adrian Grycuk

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пропаганда нацистской идеологии на Украине выгодна России, утверждает депутат сейма Польши, автор "антибандеровского закона" Томаш Жимковский. Об этом сообщает издание Страна.ua.

У памятника Степану Бандере во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Отвечая на критику законопроекта, парламентарий напомнил, что Степан Бандера собирался построить независимую Украину под протекторатом Третьего рейха. По его словам, Киев попал под влияние идеологии, которая берет свое начало в нацизме. При этом Жимковский не согласился с тем, что принятие "антибандеровского закона" играет на руку Москве.

"Для России выгодно, чтоб Украина была инфицирована вирусом бандеризма, что делает ее неприемлемой для остального мира и, особенно, западного мира. Проведение маршей, факельных шествий, исторических реконструкций, в которых участвуют украинцы в форме СС, — все это отдаляет Украину от Запада и делает невозможной ее интеграцию в западный мир", — заявил депутат.

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Жимковский подчеркнул, что закон предусматривает уголовное наказание для тех, кто "отрицает преступления формирований, которые сотрудничали с немецкими оккупантами". По его словам, репрессии со стороны украинских националистических формирований во время Второй мировой войны коснулись и жителей Польши.

Президент Польши Анджей Дуда в начале февраля подписал закон, предусматривающий штраф или лишение свободы на срок до трех лет за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов и публичное одобрение бандеровской идеологии. На Украине инициатива вызвала обеспокоенность. Президент страны Петр Порошенко назвал закон неприемлемым.

Радушный прием
© Виталий Подвицкий
Радушный прием
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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
lyuda.terenteva.55
Смешнее не придумаешь. Ну да, ну да. Это ведь Россия и флаги бандеровцам пошила, и по факелу вручила, и под дулом автомата заставила по улицам маршировать. А уж "выгода" нам от украиносов ну просто зашкаливает.
16:10
10.02.2018
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jessa0763
Опять Россия....... даже если нам и выгодно...........то это постфактум ( украина сама решила)
15:58
10.02.2018
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