В Раде запросили данные о числе погибших в Донбассе россиян

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что вместе с депутатами подала запросы в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел о предоставлении информации относительно количества идентифицированных погибших в Донбассе граждан России.

"С Марией Ионовой и Ириной Фриз (депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко". — Прим. ред.) подали запросы во все компетентные структуры относительно информации о количестве идентифицированных погибших в Донбассе россиян… РФ и ее представители в минской группе и в нормандском формате категорически отказываются делегировать своих экспертов к механизму с участием МККК (Международного Комитета Красного Креста. — Прим. ред.) для поиска пропавших без вести", — написала Геращенко на своей странице в фейсбуке.

По ее мнению, координаторы ОБСЕ занимают в этом вопросе недостаточно активную позицию. "Я собираюсь и дальше долбить эту стену: ибо механизм нужен нам для поиска наших пропавших. И чем больше у нас будет информации об истинных масштабах погибших в Донбассе россиян, тем больше шансов разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированном Донбассе с привлечением МККК", — добавила Геращенко.