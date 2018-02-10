В Раде запросили данные о числе погибших в Донбассе россиян

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что вместе с депутатами подала запросы в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел о предоставлении информации относительно количества идентифицированных погибших в Донбассе граждан России.
По ее мнению, координаторы ОБСЕ занимают в этом вопросе недостаточно активную позицию. "Я собираюсь и дальше долбить эту стену: ибо механизм нужен нам для поиска наших пропавших. И чем больше у нас будет информации об истинных масштабах погибших в Донбассе россиян, тем больше шансов разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированном Донбассе с привлечением МККК", — добавила Геращенко.