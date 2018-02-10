МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американская разведка в прошлом сентябре заплатила сто тысяч долларов россиянину, который взамен обещал предоставить ей украденное хакерами кибероружие Агентства национальной безопасности (АНБ), пишет The New York Times со ссылкой на источники в американской и европейской разведке.

Сообщается, что сделке предшествовали несколько месяцев переговоров. В итоге деньги передали россиянину в чемодане, оставленном в берлинском отеле. По данным NY Times, это была первая часть платежа в миллион долларов.

Россиянин также обещал предоставить некие компрометирующие материалы на Дональда Трампа, причем представители американской разведки подчеркнули, что эта информация от человека, предположительно связанного с российскими спецслужбами и восточноевропейскими киберпреступниками, им не нужна.

В итоге никакого кибероружия россиянин не вернул, ограничившись "непроверенной и, возможно, сфабрикованной" информацией об американском президенте и его окружении.

Американская сторона решила отказаться от сделки, опасаясь, что станет частью российской операции, направленной на то, чтобы посеять рознь в правительстве США. Кроме того, ее сотрудников беспокоили возможные политические последствия в Вашингтоне, если бы там узнали, что они покупают скандальную информацию о президенте.

ЦРУ никак не прокомментировало эти данные, АНБ ограничилось ответом, что "все сотрудники организации пожизненно обязаны защищать секретную информацию".

В 2016 году группа хакеров украла некоторые вредоносные программы АНБ, которые использовались для проникновения в электронные устройства и сети в разных странах. В 2017 году их программный код выложили в интернете. Хакеры использовали его для создания вирусов.

Как писала The New York Times, для АНБ кража имела "катастрофические последствия" и его специалисты пытались любой ценой вернуть кибероружие.