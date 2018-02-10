В Иордании после удара Израиля по Сирии упали обломки неизвестного снаряда

АММАН, 10 фев — РИА Новости. Обломки неизвестного военного снаряда упали в провинции Ирбид на северо-западе Иордании после авиаудара, нанесенного Израилем по территории Сирии, сообщили местные органы безопасности.
"Соответствующие органы работают сейчас с кусками предмета военного характера, упавшими в ненаселенном районе в пункте Малка в провинции Ирбид, источник предмета пока не установлен", — сообщается в заявлении органов безопасности Иордании, поступившем в РИА Новости.
Военный эксперт Файез ад-Дувайри высказал РИА Новости предположение, что в Иордании упал один из снарядов, которые ПВО Сирии запустили в ответ на израильский авианалет. "Военный предмет, упавший в деревне Малка на севере Иордании, не что иное, как одна из сирийских ракет SA-5 (комплекса С-200), которая сбилась с курса и упала на севере Иордании", — заявил РИА Новости эксперт.