В Афинах к могилам российских дипломатов возложили цветы

АФИНЫ, 10 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Память российских дипломатов почтили в Афинах в День дипломатического работника Российской Федерации – к могилам русских консулов и посланника возложили цветы и отслужили молебен.

В мероприятиях приняли участие посол РФ в Греции Андрей Маслов, сотрудники российского посольства и военного атташата, представители МИД Греции, муниципальных органов власти, депутат парламента, представители российской и греческой общественности.

На русском военно-историческом некрополе муниципального кладбища "Анастасис" в Пирее, где похоронены три генеральных консула Российской империи, поминальный молебен отслужил епископ Христианупольский Прокопий по поручению и от имени митрополита Пирейского Серафима. Епископ Прокопий сказал, что Греция и ее народ признательны за то, что Россия сделала для их родины. Епископ поблагодарил посла России и сотрудников дипмиссии за их труд, выразил надежду на дальнейшей сотрудничество стран и пожелал дипломатам работать во имя мира и справедливости.

"Мы не забудем ваших соотечественников", — сказал епископ Прокопий.

Посол России в Греции Андрей Маслов сказал, что 10 февраля отмечается профессиональный праздник российской дипломатической службы, а 11 февраля 1776 года родился на Керкире Иоаннис Каподистрия, который стал министром иностранных дел России, а затем первым правителем независимой Греции. Посол отметил, что у России и Греции общее прошлое, которое сильно связывает их.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Возложение цветов к могилам трех российских генконсулов в Пирее. 10 февраля 2018 © РИА Новости / Геннадий Мельник Возложение цветов к могилам трех российских генконсулов в Пирее. 10 февраля 2018

"Я хотел бы выразить особую признательность нашим греческим друзьям, представителям парламента, властей Пирея, церкви Греции, общественных организаций за сохранение российского исторического наследия в Греции и поддержку усилий посольства и российских соотечественников по увековечиванию памяти славных страниц нашей общей истории", — сказал Маслов.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Возложение цветов к могилам трех российских генконсулов в Пирее. 10 февраля 2018 © РИА Новости / Геннадий Мельник Возложение цветов к могилам трех российских генконсулов в Пирее. 10 февраля 2018

Дипломатические связи России и Греции насчитывают сотни лет, а официальные дипломатические отношения двух стран были установлены в 1828 году, вскоре после создания независимого греческого государства. В этом году исполняется 190 лет установления дипломатических связей. Ведущую роль в освобождении Греции от турецкого ига сыграла организация "Филики этерия", основанная греками в южной столице Российской империи — Одессе, а в становление Греции как государства внес огромный вклад и бывший министр иностранных дел России Иоаннис Каподистрия, ставший первым правителем Греции.

Российские и греческие дипломаты также возложили цветы к могилам последнего посланника Российской империи в Греции Елима Демидова и его супруги, расположенных у храма Святой Живоначальной Троицы в Афинах. Ранее храм принадлежал Русской Православной церкви и известен как Посольская церковь, поскольку приход был при русской дипломатической миссии в Греции. Сейчас приход храма относится к Афинской архиепископии Элладской православной церкви.