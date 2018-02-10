В Гонконге в крупном ДТП погибли 13 человек

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Жертвами крупного ДТП с участием двухэтажного автобуса в Гонконге стали 13 человек, еще 40 получили травмы разной степени тяжести, передает Центральное телевидение КНР.
По состоянию на 19.00 (14.00 мск) в автобусе по-прежнему были заблокированы около 20 человек.
Все пострадавшие были немедленно направлены в больницу. Ведется расследование причин происшествия.
#BREAKING At least 13 killed, 40 injured after a double-decker bus flipped on its side on Hong Kong’s Tai Po Road pic.twitter.com/JXIG6EQRjU— CGTN (@CGTNOfficial) 10 февраля 2018 г.