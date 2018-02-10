В Госдуме назвали Порошенко диктатором

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат "Единой России" Руслан Бальбек, избранный в Госдуму от Крыма, назвал торжеством государственной пропаганды новый указ президента Украины Петра Порошенко "о дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации".
Ранее в пятницу Порошенко подписал указ "о дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации". Указ вступает в силу со дня его опубликования, при этом о его содержании не сообщается.
"Президент Украины на законодательном уровне залепил глаза и уши украинскому обществу, новый закон — это торжество государственной пропаганды. Лишь диктаторы ограничивают информационную свободу в своей стране", — сказал Бальбек РИА Новости.
В январе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россию называют "страной-агрессором". В Киеве постоянно обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризисы.
В феврале 2015 года Порошенко ввел в действие решение СНБО о "пресечении российской информационной агрессии в СМИ". Украина впервые ввела ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года. Тогда под различные виды санкций попали 388 человек и 105 компаний. Затем черный список постепенно расширялся.
В мае прошлого года Киев расширил санкционный список: в него вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. В списке оказались некоторые депутаты Госдумы и известные российские журналисты.