В Госдуме назвали Порошенко диктатором

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат "Единой России" Руслан Бальбек, избранный в Госдуму от Крыма, назвал торжеством государственной пропаганды новый указ президента Украины Петра Порошенко "о дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации".

Ранее в пятницу Порошенко подписал указ "о дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации". Указ вступает в силу со дня его опубликования, при этом о его содержании не сообщается.

"Президент Украины на законодательном уровне залепил глаза и уши украинскому обществу, новый закон — это торжество государственной пропаганды. Лишь диктаторы ограничивают информационную свободу в своей стране", — сказал Бальбек РИА Новости.

По мнению парламентария, "сразиться по-честному" с альтернативными новостями украинской пропаганде "не под силу". "Поэтому пошли на грязные приемы. Ограничение свободы слова, запрет иностранных СМИ, диктатура лишь одного исключительно антироссийского мнения — неужели это и есть та демократия, за которую боролись участники Майдана?" — отметил парламентарий.

В январе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россию называют "страной-агрессором". В Киеве постоянно обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризисы.

В феврале 2015 года Порошенко ввел в действие решение СНБО о "пресечении российской информационной агрессии в СМИ". Украина впервые ввела ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года. Тогда под различные виды санкций попали 388 человек и 105 компаний. Затем черный список постепенно расширялся.

Осенью 2016 года Киев ввел санкции против российских платежных систем, а в прошлом году — против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБ) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

В мае прошлого года Киев расширил санкционный список: в него вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. В списке оказались некоторые депутаты Госдумы и известные российские журналисты.