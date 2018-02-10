В ЛНР приветствовали инициативы главы миссии ОБСЕ по отводу вооружения

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики поддерживает инициативы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по отводу вооружения, расположенного вблизи населенных пунктов в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее глава миссии Эртурул Апакан в обращении к совету организации призвал защитить мирных жителей населенных пунктов вдоль линии соприкосновения в Донбассе и отвести тяжелое вооружение от населенных пунктов и "горячих точек".

"Мы приветствуем стремление господина Апакана донести мировому сообществу информацию о том, что ВСУ прикрываются мирными гражданами, как живым щитом. Неоднократно в моих заявлениях проходила данная информация, но реакции со стороны международных организаций не было", — заявил Марочко. Он уточнил, что обстановка обостряется.

"Вся техника Народной милиции ЛНР в отличие от ВСУ находится на своих местах. Хочу отметить, что СММ ОБСЕ фиксирует не только наличие запрещенного вооружения ВСУ у линии соприкосновения, но и его использование", — рассказал представитель оборонного ведомства республики.

Он уточнил, что в ежедневном отчете представители СММ зафиксировали использование вечером 7 февраля военными ВСУ реактивных систем залпового огня "БМ-21 Град", крупнокалиберной артиллерии и минометов в районе населенного пункта Светлодарское.