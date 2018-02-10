Порошенко обсудит с Меркель вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе может провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, они могут обсудить дальнейшее участие Германии в урегулировании ситуации в Донбассе и вопрос миротворческой миссии ООН, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Не исключаю, что уже на следующей неделе состоится также контакт нашего президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора обсудят, конечно, и вопросы дальнейшего привлечения Германии к урегулированию ситуации в Донбассе, обсудят новые инициативы, которые заложены в немецком коалиционном соглашении, в частности, речь идет о развертывании миротворческой операции ООН на оккупированном Донбассе", — цитирует Елисеева украинское издание "Сегодня"