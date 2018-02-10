Армия Египта нанесла серию авиаударов по экстремистам на севере Синая

КАИР, 10 фев — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта за минувшую ночь нанесли серию авиаударов по схронам оружия и боеприпасов террористов, их укрытиям и инфраструктуре на севере и в центральной части Синайского полуострова, говорится в заявлении ВС Египта.

Накануне египетская армия сообщила о начале одной из самых крупных антитеррористических операций в районе Синайского полуострова.

Сообщается, что в результате авиаударов были уничтожены склады оружия, боеприпасов и взрывчатки. Военные при поддержке сил МВД проводят зачистки в населенных пунктах Синая, на автотрассах организованы блокпосты для выявления преступных элементов и предотвращения их перемещения с Синайского полуострова. Ведется усиленное патрулирование приграничных территорий, а также прибрежной акватории Средиземного моря.

Армия призвала население сотрудничать с силовиками и сообщать о любом, кто может быть причастен к террористической деятельности и угрожать стабильности и безопасности государства.

Египет уже около трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За это время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни мирных жителей, полицейских и военнослужащих.

В конце прошлого года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совещания с главами силовых ведомств потребовал от армии и полиции покончить с терроризмом на севере Синайского полуострова в течение трех месяцев. По его словам, борьба с терроризмом должна сопровождаться развитием Синайского полуострова, улучшением уровня жизни населения этого египетского региона.