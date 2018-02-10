В ДНР заявили об активизации украинской авиаразведки

ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил об активизации украинскими силовиками авиаразведки в Донбассе.

"Наблюдается активизация разведки противника, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, с целью уточнения данных для стрельбы артиллерией. Кроме того, зафиксирован очередной полет американского БПЛА "Глобал-Хок", разведывательными данными с которого командование ВС США любезно делится со своими украинскими коллегами", — сказал журналистам Басурин.

По его словам, активизация авиаразведки отмечается в районе Донецка и на юге республики. Также он заявил и о наращивании сил силовиков в Донбассе.

"Украинское военное командование продолжает наращивать группировку войск в зоне так называемой АТО, подтверждая тем самым наши предположения о намерениях военно-политического руководства Украины вновь развязать кровопролитную войну на Донбассе", — добавил Басурин.