Россия не разрабатывала планов урегулирования в Ливии, заявил Богданов

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия не разрабатывала планов послевоенного урегулирования в Ливии и не ведет таких переговоров по этому поводу с другими странами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы никогда не ставили перед собой задачу разработать и реализовать какие-либо схемы урегулирования в Ливии, внедрить планы постконфликтного обустройства в тех или иных сферах жизнедеятельности. Соответственно, никаких переговоров по этому поводу мы ни с кем не вели и вести не собираемся", — сказал Богданов.

По его словам, Москва "не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте". "В своей работе мы руководствуемся исключительно императивом сохранения единства и территориальной целостности Ливии", — отметил заместитель министра.

"Стремлением навязать ливийцам готовые решения как раз грешат некоторые западные и региональные игроки, активно вовлеченные в ливийские дела. Мы же считаем такой подход контрпродуктивным. Наша принципиальная позиция заключается в том, что судьбу страны ливийцы должны решать сами", — добавил Богданов.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует Правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

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