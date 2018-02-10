МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Венгрии начались облавы на украинцев, купивших себе паспорта у местных чиновников, сообщает украинская газета "Вести".

Некоторое время назад в пограничном с Украиной венгерском селе Хайдудорога местная полиция задержала нескольких представителей власти, которые незаконно выдавали украинцам венгерские паспорта, и самих обладателей новых документов.

Местные жители сообщают, что в некоторых домах прописаны несколько десятков нелегалов.

"В последнее время все больше украинцев прописывают в приграничных селах, потом они получают поддельные паспорта. Когда об этом узнали в Будапеште, решили проводить рейды против обманщиков и венгров, которые им помогают за "благодарность", — рассказал "Вестям" венгерский журналист Ласло Пинтер.

По данным издания, купить европейский паспорт несложно. Стоит такая услуга примерно семь тысяч евро: в эту сумму входит оформление фальшивых справок и решение вопросов с консульством.

При этом те же венгерские власти готовы предоставить второе гражданство законным путем, однако в этом случае документ придется ждать несколько месяцев.