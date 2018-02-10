Посольство в Испании разочаровано решением экстрадировать Левашова в США

МАДРИД, 10 фев – РИА Новости. Посольство РФ разочаровано решением испанского правительства выдать российского гражданина Петра Левашова США, а не России, которая также требовала его экстрадиции, заявил РИА Новости российский посол в Мадриде Юрий Корчагин.

"Посольство уже высказало в своем заявлении разочарование решением испанских властей о выдаче Левашова США. Ведь был запрос об экстрадиции от государства его национальной принадлежности — России. Тем не менее, решение было принято со ссылкой на "хронологический фактор", поскольку запрос из США поступил гораздо раньше", — сообщил Корчагин.

Он напомнил, что в случае с другим гражданином РФ Станиславом Лисовым был также запрос на экстрадицию из США.

Корчагин обратил внимание на предупреждение МИД РФ для россиян, выезжающих за границу, "в связи с угрозой задержания или ареста в третьих странах по запросам правоохранительных органов или спецслужб США". "Людям, которые выезжают за рубеж с туристическими или другими целями, следует провести "внутренний мониторинг", задать себе вопрос, не могут ли они стать объектом претензий со стороны зарубежных правоохранительных органов", — сказал он.

На прошлой неделе Испания передала американской стороне Левашова, подозреваемого в совершении киберпреступлений. Левашов был задержан испанской полицией в апреле 2017 года в Барселоне, где он отдыхал с семьей, по запросу США, где его подозревают в хакерстве.

В начале декабря правительство Испании одобрило решение о выдаче США российского программиста Станислава Лисова, задержанного в Испании в январе 2017 года на основании международного ордера на арест США. Лисов был экстрадирован 19 января этого года.

Читайте полный текст интервью >>