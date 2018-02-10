Защита экс-депутата Рады Шепелева обжалует решение суда

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Защита экс-депутата Верховной рады Украины Александра Шепелева обжалует решение суда о его аресте на два месяца, заявил адвокат бывшего депутата Денис Аникин.

Шепелев в четверг был задержан правоохранительными органами на территории Украины. По данным украинских СМИ, он бежал на Украину из России, где его объявили в международный розыск в рамках дела о даче взятки должностному лицу. Суд в Киеве арестовал бывшего депутата на два месяца.

"Мы будем подавать апелляцию. Мы считаем его (решение суда — ред.) абсолютно незаконным, необоснованным. Мы это доказывали в суде. Мы считаем это давлением со стороны военной прокуратуры… Мы обосновывали свои доводы и соответствующими документами, которые суд фактически не принял во внимание", — цитирует Аникина агентство УНИАН.

Адвокат считает, что дело имеет все признаки политического преследования.

Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева на Украину. Позже Шепелев был освобожден. Бывший глава пенитенциарной службы Украины Степан Старенький заявлял, что экс-депутата освободили из-за бездействия генпрокуратуры Украины и минюста в вопросе экстрадиции.