В Киеве арестовали на два месяца бывшего депутата Рады Шепелева

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Шепелева до 8 апреля, передает агентство УНИАН.

Шепелев в четверг был задержан правоохранительными органами на территории Украины. По данным украинских СМИ, он бежал на Украину из России, где его объявили в международный розыск в рамках дела о даче взятки должностному лицу. В пятницу Печерский районный суд Киева рассматривал ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Шепелеву в виде ареста. Шепелев заявил в суде, что незадолго до задержания его похитили и избивали неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры.

"Постановлением ходатайство удовлетворить. Применить к подозреваемому Шепелеву Александру Александровичу 4 июля 1970 рождения, уроженца города Горловка Донецкой области, меру пресечения в виде содержания под стражей, избранную в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева 26 марта 2015", — цитирует УНИАН судью Ирину Литвинову. По ее словам, установлен срок действия меры пресечения на 60 суток со дня задержания подозреваемого, а именно до 8 апреля 2018 года.

Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о выдаче Шепелева на Украину. Позже Шепелев был освобожден. Бывший глава пенитенциарной службы Украины Степан Старенький заявлял, что экс-депутата освободили из-за бездействия генпрокуратуры Украины и минюста в вопросе экстрадиции.