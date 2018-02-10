Ужесточать санкции против КНДР дальше некуда, считает Небензя

НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Постпред РФ при ООН Василий Небензя считает, что ужесточать санкции против КНДР далее некуда.

"Ужесточать уже некуда. Практически не осталось ничего, что еще можно запретить северокорейцам", — сказал Небензя журналистам.

"Надо понимать, что санкционное давление имеет свой предел. Оно и так достигло предела", — добавил он.

По его словам, "в идеале санкции — это инструмент, который должен побудить нарушителя сесть за стол переговоров и договориться".

СБ ООН трижды в 2017 году ужесточал санкции против КНДР.