Россия готова к диалогу с США, заявил Небензя

НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия готова к диалогу с США, этот диалог необходим не только двум странам, но и всему международному сообществу, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы в отношении к нашим американским партнерами ведем себя очень сдержанно. Постоянно говорим, что мы готовы к диалогу в той степени, в которой они готовы к нему. Этот диалог необходим, не нам, не только нам, а им, международному сообществу в целом", — сказал Небензя.

Комментируя заявления постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Россия не будет "другом" США, пока не изменит свои ценности и поведение, Небензя сказал, что Россия "никому в друзья не набивается".

"Мы сами, во-первых, никому в друзья не набиваемся, мы не просим, чтобы нас любили, мы просто хотим цивилизованных отношений", — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что то, что сейчас происходит, "цивилизованными отношениями не назовешь, и это не по нашей вине".

"Сейчас в американском политическом истеблишменте существует абсурдный консенсус отношения к России, поэтому она (Хейли) говорит то, что политкорректно сказать любому интервьюеру. Россия для конгрессменов и сенаторов стала страшилкой для их детей, а точнее для их внуков", — сказал Небензя.

Тем не менее, по его словам, работа с США продолжается.

"Есть много противоречий в том, как мы видим пути решений тех или иных проблем в мире. Но мы работаем. Личные отношения (с Хейли) у нас хорошие, относимся друг к другу с уважением и даже с симпатией", — сказал Небензя.