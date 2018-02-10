НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля несвоевременно, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

"Решение, на наш взгляд, несвоевременное, оно не способствует прогрессу на треке палестино-израильского урегулирования, которое является ключом к решению проблем на Ближнем Востоке", — сказал Небензя.

"Палестинцы считают, что их предали. Они больше не верят, что американцы способны предложить какой-то план, который обещали, эту "сделку века", — добавил он.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима израильской столицей и переводе туда американского посольства из Тель-Авива, порвав с устоявшимися подходами и проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть и исторический центр города.