Израильский летчик получил тяжелые травмы после катапультирования

На месте крушения израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. 10 февраля 2018

На месте крушения израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. 10 февраля 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев — РИА Новости. Израильский военный летчик получил тяжелые травмы, катапультировавшись из истребителя, который попал под зенитный огонь во время налета на Сирию, сообщила армейская пресс-служба.

Второй член экипажа F-16, также выпрыгнувший с парашютом над своей территорией, пострадал менее серьезно.

"Сегодня утром военный летчик получили тяжелые травмы при аварийном покидании самолета ВВС Израиля. Инцидент расследуется, семья пилота оповещена", — сообщили военные.

Жители кибуца Хардуф, рядом с которым потерпел крушение истребитель, рассказали корреспонденту радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что самолет упал у здания средней школы. Истребитель также, скорее всего, повредил электрическую сеть, однако к нарушению электроснабжения кибуца это не привело.

Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Экипаж из двух человек остался жив.

При этом сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов.