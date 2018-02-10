Израильский летчик получил тяжелые травмы после катапультирования

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев — РИА Новости. Израильский военный летчик получил тяжелые травмы, катапультировавшись из истребителя, который попал под зенитный огонь во время налета на Сирию, сообщила армейская пресс-служба.
Второй член экипажа F-16, также выпрыгнувший с парашютом над своей территорией, пострадал менее серьезно.
"Сегодня утром военный летчик получили тяжелые травмы при аварийном покидании самолета ВВС Израиля. Инцидент расследуется, семья пилота оповещена", — сообщили военные.
Жители кибуца Хардуф, рядом с которым потерпел крушение истребитель, рассказали корреспонденту радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что самолет упал у здания средней школы. Истребитель также, скорее всего, повредил электрическую сеть, однако к нарушению электроснабжения кибуца это не привело.
При этом сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов.