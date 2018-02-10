Президент Южной Кореи назвал условия для визита в КНДР

ТОКИО, 10 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут "созданы условия", сообщает администрация президента.

"Давайте достигнем этого, создав необходимые условия в будущем", — приводятся в сообщении слова президента.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президент Мун Чжэ Ина "в кратчайшие сроки" посетить Пхеньян, приглашение было передано сестрой Ким Чен Ына, которая находится с визитом в Южной Корее в связи с началом олимпийских игр в Пхенчхане.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон входит в состав правительственной делегации, которая прибыла на открытие олимпиады в Пхенчхане. Кроме того, по данным агентства Киодо, выяснилось, что она была назначена своим братом специальным посланником для визита в Южную Корею. Утром в субботу она вместе с другими высокопоставленными членами делегации посетила президентский дворец и присутствовала на обеде, который дал президент Южной Кореи. Приглашение было предано устно во время встречи.

Во время встречи президента Южной Кореи Муг Чжэ Ина и северокорейской делегации, которую возглавил формальный глава государства — председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам, стороны выразили общее желание сохранить атмосферу мира и примирения на Корейском полуострове, которая началась с олимпиады в Пхенчхане, и активизировать сотрудничество и диалог Севера и Юга.