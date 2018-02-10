Лидер КНДР пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

ТОКИО, 10 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в "кратчайшие сроки" посетить Пхеньян, сообщило агентство Ренхап.

Приглашение передала Ким Ё Чжон — сестра Ким Чен Ына. Она входит в состав делегации, которая прибыла на открытие Олимпиады в Пхенчхане. Как выяснило агентство Киодо, лидер КНДР назначил ее своим специальным посланником. Кроме того, это первый в истории визит члена семьи Кимов в Южную Корею.

Ким Ё Чжон вместе с другими членами делегации посетила президентский дворец и присутствовала на обеде, который дал глава Южной Кореи. Как сообщает агентство, приглашение было предано устно.

В ответ администрация южнокорейского президента заявила, что Мун Чжэ Ин может посетить КНДР, если для этого будут "созданы условия".