В Калифорнии кортеж премьер-министра Канады попал в аварию

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ночь на субботу попал в аварию в американской Калифорнии, сам Трюдо не пострадал, сообщает телеканал KABC TV.

По данным телеканала, Трюдо из Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где выступал с речью.

После мероприятия в шести километрах от библиотеки водитель Toyota столкнулся с мотоциклом, сопровождающим машину канадского премьер-министра. Отмечается, что сам автомобиль, в котором ехал Трюдо, не столкнулся с другими машинами.

Водителя мотоцикла и пассажиров автомобиля доставили в больницу.

Justin Trudeau's motorcade involved in collision near Los Angeles, 3 people hospitalized — ABC News — https://t.co/UahDe9oAPz https://t.co/uzksFXx099 — Xavier Zippy (@ZippyXavier) 10 февраля 2018 г.

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