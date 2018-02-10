В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (80)

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в субботу в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра", — заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка, всего по территории республики было выпущено 16 снарядов, мин и гранат.

"По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет", — уточнили в ведомстве.