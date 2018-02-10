В ДНР сообщили о восьми обстрелах со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (80)

ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили журналистам в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне оперативное командование ДНР заявило о 10 нарушениях режима прекращения огня за сутки, по территории республики со стороны украинских силовиков было выпущено более 50 мин.

"За прошедшие сутки ВС Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) отметили, что по территории республики украинские силовики выпустили около 60 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 300 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 197 единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.