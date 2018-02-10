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В мире

В посольстве в Вашингтоне прошел благотворительный праздник Масленицы

08:4010.02.2018
(обновлено: 08:41 10.02.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПроводы Масленицы. Архивное фотоПроводы Масленицы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Благотворительный праздник Масленицы прошел в пятницу в российском посольстве в Вашингтоне.

Празднование Масленицы в Ярославле
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Его по традиции уже в 20-й раз устраивали два православных прихода американской столицы — Свято-Николаевского собора Православной Церкви Америки и Свято-Иоанно-Предтеченского храма Русской Православной Церкви. Впервые торжество проходило под высоким покровительством нового посла РФ в США Анатолия Антонова.

Русские чувствуют себя частью русской культуры, американцы знакомятся с русским духом

Антонов и открыл вечер на правах радушного хозяина. Он отметил, что празднование Масленицы в Вашингтоне "позволяет представителям местной русской диаспоры почувствовать себя частью древней культуры, а для наших американских друзей это хорошая возможность больше узнать о наших национальных традициях, культуре, кухне и проникнуться русским духом", — сказал он.

Блинчики. Архивное фото
© Fotolia / Liv Friis-larsen
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Посол обратил внимание на благотворительный характер праздника. "Каждый из вас примет участие в благородной миссии, которую наше посольство всегда старается поддерживать", — сказал он, обращаясь к аудитории, напомнив, что весь доход от торжества пойдет на благотворительные нужды.

Благотворительные проекты

Настоятель Предтеченского собора протоиерей Виктор Потапов рассказал РИА Новости, что весь доход оба прихода делят пополам и направляют на свои благотворительные проекты. По его словам, в прошлом году каждый приход таким образом получил более 20 тысяч долларов.

"Каждый год мы посылаем средства в фонд Доктора Лизы, а также обездоленным детям в Донбассе. Кроме того, в нынешнем году из этого фонда мы оказывали помощь пострадавшим от крупных пожаров в штате Калифорния, тем, кто пострадал от наводнений в Техасе, Флориде и в Пуэрто-Рико", — сказал настоятель о благотворительных проектах своего прихода.

Танцы, музыка, аукционы

Парад солнца во время празднования Масленицы на ВДНХ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В фойе посольства гостей встречал популярный в Вашингтоне ансамбль "Самовар". В главном же зале концертную программу начали юные танцоры детской приходской группы "Матрешки" собора святого Иоанна Предтечи, которые под аплодисменты аудитории исполнили танцы "Калинку" и "Ложкари", а их чуть более старшая коллега Прасковья Вилсон представила красивый сольный номер "Зимушка".

Затем настал черед "зажигать" молодых музыкантов и танцоров из России и Грузии, их ежегодно в США привозит Виталий Безроднов, которого отец Виктор Потапов назвал "культурным послом России в США".

Люди стоят в очереди за угощением на празднике Широкая Масленица. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Наконец под занавес была разыграна лотерея с различными призами и аукцион, победитель которого теперь вместе с друзьями сможет отведать замечательный обед, приготовленный поваром посла РФ в Вашингтоне Дмитрием Каневским.

В фойе же все это время проходил так называемый "молчаливый аукцион", на который были выставлены предметы антиквариата, русских народных ремесел, а также диски и альбомы великих русских музыкантов Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, которые в Вашингтоне были прихожанами собора святого Иоанна Предтечи.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Митрич
Дяди тети из США, масленица с 12 по 18 февраля, вы бы хоть даты, что ли просматривали, а то с такими ляпами индусов говядиной накормите, а мусульман свининой.
09:55
10.02.2018
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