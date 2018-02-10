В посольстве в Вашингтоне прошел благотворительный праздник Масленицы

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Благотворительный праздник Масленицы прошел в пятницу в российском посольстве в Вашингтоне.
Русские чувствуют себя частью русской культуры, американцы знакомятся с русским духом
Антонов и открыл вечер на правах радушного хозяина. Он отметил, что празднование Масленицы в Вашингтоне "позволяет представителям местной русской диаспоры почувствовать себя частью древней культуры, а для наших американских друзей это хорошая возможность больше узнать о наших национальных традициях, культуре, кухне и проникнуться русским духом", — сказал он.
Благотворительные проекты
Настоятель Предтеченского собора протоиерей Виктор Потапов рассказал РИА Новости, что весь доход оба прихода делят пополам и направляют на свои благотворительные проекты. По его словам, в прошлом году каждый приход таким образом получил более 20 тысяч долларов.
"Каждый год мы посылаем средства в фонд Доктора Лизы, а также обездоленным детям в Донбассе. Кроме того, в нынешнем году из этого фонда мы оказывали помощь пострадавшим от крупных пожаров в штате Калифорния, тем, кто пострадал от наводнений в Техасе, Флориде и в Пуэрто-Рико", — сказал настоятель о благотворительных проектах своего прихода.
Танцы, музыка, аукционы
Затем настал черед "зажигать" молодых музыкантов и танцоров из России и Грузии, их ежегодно в США привозит Виталий Безроднов, которого отец Виктор Потапов назвал "культурным послом России в США".
В фойе же все это время проходил так называемый "молчаливый аукцион", на который были выставлены предметы антиквариата, русских народных ремесел, а также диски и альбомы великих русских музыкантов Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, которые в Вашингтоне были прихожанами собора святого Иоанна Предтечи.