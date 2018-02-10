Российские дипломаты обыграли канадцев в товарищеском хоккейном матче

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Российские дипломаты и соотечественники победили канадскую команду в прошедшем в Оттаве в пятницу товарищеском хоккейном матче, сообщило посольство РФ в Канаде.

"Сборная дипломатов и соотечественников "Красная машина" обыграла канадцев в матче в честь юбилея Суперсерии-72 и Дня дипломата", — сообщила дипмиссия в своем Twitter аккаунте. Российская команда обыграла своих соперников со счетом 4:1.

Товарищеский матч, приуроченный ко Дню российского дипломата, прошел вечером в пятницу в Оттаве. Посол России в Канаде Александр Дарчиев выразил надежду, что это начинание "станет спортивной традицией, а её лозунгом, как в старые добрые времена, будут слова бессмертной песни "трус не играет в хоккей". "Именно такой, бескомпромиссный и нацеленный на укрепление дружбы между Россией и Канадой, хоккей нам всем очень нужен",- сказал дипломат.

По его словам, прошедший матч подтвердил, что дипломаты, как и люди других профессий, могут отстаивать свои позиции, вместе бесстрашно сражаться за дружбу и взаимопонимание.