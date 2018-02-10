ТОКИО, 10 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел в субботу встречу с делегацией из Северной Кореи, которую возглавил формальный глава государства председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ён Нам, а в состав делегации вошла сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, сообщило агентство Ренхап.
Глава Южной Кореи встретил делегацию КНДР в президентском дворце. Стороны обменялись рукопожатиями. В состав делегации, приглашенной во дворец, входит председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и председатель государственного комитета по делам физической культуры и спорта Чве Хви.
После встречи стороны отправятся на обед, который устраивает президент Южной Кореи в их честь.
Делегация прибыла в Южную Корею в пятницу, присутствовала на открытии олимпиады в Пхенчхане, а затем была приглашена на ужин. В воскресенье делегация завершит визит и отправится на родину.
Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля.