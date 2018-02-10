Антонов встретился с российскими участниками молитвенного завтрака

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу провел неформальную встречу с российскими участниками Национального молитвенного завтрака, который прошел в американской столице в четверг.

В ходе встречи глава российской дипмиссии поинтересовался, получилось ли в рамках завтрака наладить диалог с американской стороной. Члены делегации, в числе которых были предприниматели, религиозные и общественные деятели, рассказали, что это "получилось очень хорошо".

Они рассказали о встречах с конгрессменами, предпринимателями, судьями. По их словам, были "очень живые дискуссии".

Представители делегации отметили, что политика не была основной темой разговора. Вместе с тем, признали они, публикация так называемого "кремлевского доклада" наложила негативный отпечаток, поскольку от приглашения на завтрак отказались ряд депутатов Госдумы.

Члены делегации предложили послу использовать имеющиеся у них дружественные отношения с американцами для налаживания двусторонних отношений.

"Вы можете использовать нас, потому что у нас здесь много друзей. Мы хотим, чтобы Россия процветала. А для этого нужно развивать отношения не только на политическом уровне, но и на уровне народной дипломатии", — сказал один из участников встречи.

Представители делегации рассказали, что в рамках молитвенного завтрака им удалось пообщаться с группой украинских коллег. Член экспертного совета Центробанка РФ Андрей Гайдамака, входивший в делегацию, сообщил, что на встречу приглашали Юлию Тимошенко, но она на пришла.

В делегации также сообщили, что приглашали на встречу кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, которая также присутствовала на завтраке, но та не смогла из-за плотного графика.