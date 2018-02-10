Антонов встретился с российскими участниками молитвенного завтрака

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу провел неформальную встречу с российскими участниками Национального молитвенного завтрака, который прошел в американской столице в четверг.
Они рассказали о встречах с конгрессменами, предпринимателями, судьями. По их словам, были "очень живые дискуссии".
Представители делегации отметили, что политика не была основной темой разговора. Вместе с тем, признали они, публикация так называемого "кремлевского доклада" наложила негативный отпечаток, поскольку от приглашения на завтрак отказались ряд депутатов Госдумы.
Члены делегации предложили послу использовать имеющиеся у них дружественные отношения с американцами для налаживания двусторонних отношений.
Представители делегации рассказали, что в рамках молитвенного завтрака им удалось пообщаться с группой украинских коллег. Член экспертного совета Центробанка РФ Андрей Гайдамака, входивший в делегацию, сообщил, что на встречу приглашали Юлию Тимошенко, но она на пришла.
В делегации также сообщили, что приглашали на встречу кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, которая также присутствовала на завтраке, но та не смогла из-за плотного графика.