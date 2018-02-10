Помощника Трампа назначили временным главой антинаркотического ведомства

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил своего помощника и заместителя главы аппарата Белого дома Джима Кэрролла на пост временного руководителя государственного управления по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP), сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно распространенному пресс-службой администрации сообщению, Кэрролл переходит на пост заместителя главы и временного руководителя управления — должность, которую американские СМИ называют "наркоцарь".

Как заявила в связи с назначением пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, в Белом доме уверены, что под руководством Кэрролла ONDCP достигнет существенных результатов в борьбе с опиоидным кризисом и снизит потребление наркотиков.

До назначения в команду главы аппарата администрации Трампа Джона Келли, Кэрролл являлся сотрудником юридического отдела Белого дома.

Ряд СМИ отмечают, что назначение Кэрролла происходит в момент, когда Белый дом переживает очередной скандал: в среду стало известно, что на фоне обвинений в домашнем насилии свой пост покинет глава секретариата Белого дома Роб Портер.

Портер, которого в физическом насилии и психологическом давлении обвинили две бывшие супруги и подруга, являлся ключевым советником шефа аппарата Белого дома Джона Келли, который первоначально в связи с объявлением об отставке назвал Портера "человеком подлинно честным и благородным", а также своим другом и ближайшим советником.

Вскоре СМИ сообщили, что Келли мог значительно раньше знать об обвинениях против Портера, но не предпринимал каких-либо действий. На фоне шквала критики в адрес администрации в четверг Келли обратился к сотрудникам Белого дома, заявив, что домашнее насилие неприемлемо, однако СМИ продолжают спекулировать на тему того, что он не решил проблему надлежащим образом, чем вызвал негодование президента.

В пятницу Трамп, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в связи с отставкой Портера, сообщил, что в администрации были удивлены происходящим, выразил сочувствие и пожелал Портеру будущих карьерных успехов. Американские СМИ поспешили упрекнуть главу государства в отсутствии сочувствия к жертвам предполагаемого насилия. Также в ряде СМИ появляется информация о возможной отставке Келли.