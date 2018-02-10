Помощника Трампа назначили временным главой антинаркотического ведомства

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил своего помощника и заместителя главы аппарата Белого дома Джима Кэрролла на пост временного руководителя государственного управления по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP), сообщила пресс-служба Белого дома.
Как заявила в связи с назначением пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, в Белом доме уверены, что под руководством Кэрролла ONDCP достигнет существенных результатов в борьбе с опиоидным кризисом и снизит потребление наркотиков.
До назначения в команду главы аппарата администрации Трампа Джона Келли, Кэрролл являлся сотрудником юридического отдела Белого дома.
Ряд СМИ отмечают, что назначение Кэрролла происходит в момент, когда Белый дом переживает очередной скандал: в среду стало известно, что на фоне обвинений в домашнем насилии свой пост покинет глава секретариата Белого дома Роб Портер.
Портер, которого в физическом насилии и психологическом давлении обвинили две бывшие супруги и подруга, являлся ключевым советником шефа аппарата Белого дома Джона Келли, который первоначально в связи с объявлением об отставке назвал Портера "человеком подлинно честным и благородным", а также своим другом и ближайшим советником.
В пятницу Трамп, отвечая на вопрос журналистов о ситуации в связи с отставкой Портера, сообщил, что в администрации были удивлены происходящим, выразил сочувствие и пожелал Портеру будущих карьерных успехов. Американские СМИ поспешили упрекнуть главу государства в отсутствии сочувствия к жертвам предполагаемого насилия. Также в ряде СМИ появляется информация о возможной отставке Келли.