Трамп отказался публиковать записку демократов о "российском расследовании"

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по соображениям национальной безопасности не может опубликовать записку демократов о так называемом "российском расследовании", следует из письма его юриста комитету по разведке палаты представителей конгресса.
"Учитывая заинтересованность общественности в прозрачности в этих необычных обстоятельствах, президент распорядился, чтобы сотрудники министерства юстиции могли оказать техническую помощь членам комитета (по разведке) на случай, если они захотят пересмотреть меморандум от 5 февраля для нивелирования рисков, определенных министерством", — отмечает адвокат.
"Президент призывает комитет сделать это", — говорится в письме. В нем также отмечается, что администрация готова рассмотреть новый вариант записки для ее потенциальной публикации.
Ранее республиканцы в конгрессе распространили меморандум о так называемом "российском расследовании", в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в минюсте и ФБР. В частности, в документе говорится, что бюро следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечалось, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Трамп пообещал опубликовать записку демократов.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".