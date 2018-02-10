Трамп отказался публиковать записку демократов о "российском расследовании"

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по соображениям национальной безопасности не может опубликовать записку демократов о так называемом "российском расследовании", следует из письма его юриста комитету по разведке палаты представителей конгресса.

"Хотя президент склоняется к обнародованию меморандума от 5 февраля, из-за содержащихся в нем многочисленных секретных и очень чувствительных страниц, он не может сделать это в настоящее время", — говорится в письме адвоката Трампа Дональда МакГана главе комитета по разведке палаты представителей. Юрист поясняет, что на основании рекомендаций минюста, которое ознакомилось с запиской, президент считает, что публикация ее содержания "может создать существенные опасения для национальной безопасности и работы правоохранительных органов".

"Учитывая заинтересованность общественности в прозрачности в этих необычных обстоятельствах, президент распорядился, чтобы сотрудники министерства юстиции могли оказать техническую помощь членам комитета (по разведке) на случай, если они захотят пересмотреть меморандум от 5 февраля для нивелирования рисков, определенных министерством", — отмечает адвокат.

"Президент призывает комитет сделать это", — говорится в письме. В нем также отмечается, что администрация готова рассмотреть новый вариант записки для ее потенциальной публикации.

Ранее республиканцы в конгрессе распространили меморандум о так называемом "российском расследовании", в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в минюсте и ФБР. В частности, в документе говорится, что бюро следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечалось, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости", так как американский народ должен иметь возможность узнать точку зрения другой стороны в дискуссии, чтобы сделать свои собственные выводы. Ведущий демократ в комитете по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф назвал публикацию документа "политическим заказным убийством" в отношении ФБР.

Трамп пообещал опубликовать записку демократов.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".