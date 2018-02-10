В Италии задержали ранившего четырех человек мужчину

РИМ, 10 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Правоохранители после целого дня поисков выследили и задержали молодого итальянца, открывшего стрельбу на окраине итальянской Пизы.

Причиной инцидента у одного из баров стал конфликт между его посетителями и мотоциклистом, с большим шумом разъезжавшим по улице. Получив замечания в свой адрес, мужчина сначала достал "пугач", однако потом вернулся с настоящим пистолетом. В результате стрельбы пострадали четыре человека, они госпитализированы, серьезных ран никто из них не получил. Одного из них, по сообщению газеты Il Tirreno , от тяжелого ранения спасла пуговица на джинсах.

Поиски стрелявшего велись весь день. Преступника нашли неподалеку от его дома, его выдал сигнал мобильного телефона, который он опрометчиво решил включить. Им оказался 21-летний местный житель, ранее уже попадавший в подобные истории: в январе 2017 года он был арестован за стрельбу на Сардинии.

На минувших выходных 28-летний неонацист Лука Траини открыл стрельбу по африканским мигрантам в городе Мачерата. Он передвигался по городу на машине порядка двух часов, обстреливая иностранцев из пистолета. Шесть человек получили ранения. После задержания он заявил, что не раскаивается в содеянном и "стрелял в чернокожих, потому что они наркодилеры".

На настоящую "охоту на мигрантов" Траини толкнуло недавнее убийство 18-летней итальянки Памелы Мастропьетро. Ее тело несколькими днями ранее было обнаружено в Мачерате расчлененным в двух небольших чемоданах. По подозрению в причастности к гибели девушки, проходившей курс лечения от наркозависимости, арестован 29-летний мигрант из Нигерии.